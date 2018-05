Im Taxi randaliert: Fahrt endet für 69-Jährige auf der Wache

Nach Mitteilung der Beamten hatte die 69-Jährige am Samstag kurz nach Mitternacht in Mannheim das Taxi bestiegen, um über die Rheinbrücke ins benachbarte Ludwigshafen zu fahren.

Für den Mann am Steuer verlief die Fahrt unangenehm. Die Frau griff ihn laut Polizei unvermittelt an, verletzte ihn im Gesicht und beleidigte ihn. Grund sei vermutlich der erhebliche Alkoholkonsum gewesen, so die Beamten.

Der Fahrer setzte die Frau daraufhin nicht an ihrer Wohnanschrift ab, sondern fuhr sie zur Polizeiinspektion. Die Ordnungshüter nahmen die 69-Jährige in Gewahrsam, zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie sieht nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen.

dpa