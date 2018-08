Indien will spätestens 2022 Menschen ins All schicken

Auch Indien will in ein paar Jahren Menschen ins All schicken. - Foto: APA

Nach Russland, den USA und China wäre Indien das vierte Land, das selbst Menschen in den Weltraum bringt.

In seiner Rede zum Unabhängigkeitstag kündigte Modi außerdem an, dass im September eine Krankenversicherung für Arme in dem Land eingeführt werden soll. „Es ist höchste Zeit, dass wir sicherstellen, dass die Bedürftigen in Indien Zugang zu einer guten und erschwinglichen Gesundheitsversorgung erhalten“, sagte er.

Anfang des nächsten Jahres finden in Indien Parlamentswahlen statt.

apa/reuters