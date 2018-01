Innsbruck: Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Die beiden Georgier wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. - Foto: APA/EPA

Die beiden Männer hätten am Dienstag gegen 13.00 Uhr versucht, in das Wohnhaus einzubrechen. Als sie der Besitzer bemerkte, suchten sie das Weite. Bei der Fahndung wurde das Duo von Polizisten schließlich in der Nähe des Tatorts gestellt und festgenommen.

Gegen den 23-jährigen Verdächtigen bestehe bereits eine internationale Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck, hieß es. Die beiden Georgier wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Einer der Verdächtigen habe ausgesagt, dass sie im Großraum Innsbruck eine Unterkunft bezogen hätten. Dort hätten sie auch ihr Gepäck deponiert. Da er aber weder Namen noch Adresse habe nennen können, ersuchte die Polizei den Vermieter oder Personen, die Hinweise darauf geben können, sich zu melden.

apa