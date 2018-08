Insel Hydra: Wasser und Strom nach 34 Stunden wieder da

Der Ärger für Urlauber und Anrainer hatte Sonntagfrüh begonnen, als der Defekt einer Elektrizitätsleitung einen großen Stromausfall verursachte. Auch die Wasserversorgung brach zusammen.

Im malerischen Hafen von Hydra herrschte in der Nacht auf Montag gespenstische Atmosphäre. Licht gab es nur aus Petroleum- oder Taschenlampen sowie Kerzen. Hunderte Urlauber seien abgereist, berichteten Hoteliers. Tiefgekühlte Lebensmittel und Eis seien aufgetaut, frische Fische müssen weggeworfen werden, hieß es.

Montagfrüh legte ein Wasserversorgungsschiff der griechischen Marine in Hydra an, so dass die Insel notdürftig mit Wasser versorgt werden konnte. Danach wurden 2 Stromgeneratoren eingesetzt, berichteten Reporter vor Ort.

Strom kommt vom Festland

Wo genau das Problem im Elektrizitätsnetz lag, war nach Angaben des Stromverteilers noch unklar. Die Insel wird vom Festland mit einem Kabel auf dem Meeresboden mit Strom versorgt. Hier wird das Problem vermutet. Hydra liegt etwa 65 Kilometer südlich von Piräus und knapp 7 Kilometer vor der Ostküste der Halbinsel Peloponnes. Die Insel ist eines der beliebtesten Urlaubsziele Griechenlands.

apa/dpa