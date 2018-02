International gesuchter Schleuser sitzt im Fernreisebus

Gegen den 36-Jährigen habe ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Griechenland bestanden, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Mann wurde festgenommen. Er war den Angaben zufolge 2015 in Griechenland zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden und muss davon noch drei Jahre und drei Monate verbüßen. Er soll nun zurück nach Griechenland gebracht werden.

Unklar wieso er nicht mehr im Gefängnis ist

Der Mann ging den Beamten den Angaben zufolge am Donnerstagabend bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn an der deutsch- schweizerischen Grenze bei Weil am Rhein ins Netz. Er hatte laut Gericht in Griechenland 2014 mehrere Flüchtlinge aus Afghanistan mit gefälschten Pässen ausgestattet und ihnen geholfen, mit dem Flugzeug nach Italien weiterzureisen. Wieso er nicht mehr im Gefängnis saß, blieb zunächst unklar.

