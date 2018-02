Italien: Faschist schießt aus Auto - 7 Verletzte

Loading the player...

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Wagen ein, auch Videoüberwachungsanlagen wurden überprüft. An Bord des Fahrzeuges befand sich ein bewaffneter Mann, berichteten italienische Medien.

Die öffentlichen Verkehrsmittel in der 320.000 Einwohnerstadt in den Marken wurden gestoppt. Der Bürgermeister, Romano Carancini, appellierte an die Bürger, nicht außer Haus zu gehen.

Panik brach aus, weil aus der betroffenen Zone der des Mordes an Pamela Mastropietro Verdächtigte stammte und die Menschen einen Zusammenhang zwischen dem Mordfall und den Schüssen von Samstagmorgen sahen. Der Fall hatte in dieser Woche großes Aufsehen erregt. (STOL hat berichtet)

Mann festgenommen

Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, teilte sie am Samstag auf Twitter mit.

#Macerata fermato uomo dalle pattuglie delle Forze dell'Ordine. Sono in corso accertamenti investigativi — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3. Februar 2018

Mittlerweile sind weitere Einzelheiten der Tat und über den Täter bekannt. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll es sich bei dem Angreifer um einen 28-jährigen Italiener handeln.

Täter zeigt faschistischen Gruß

Luca Traini, so der Name des Attentäters, konnte nach den von ihm auf Migranten abgegebenen Schüssen an mehreren Orten der Stadt von der Polizei festgenommen werden. Und zwar, als er mit der italienischen Flagge um die Schultern gebunden, vor einem Denkmal für Gefallene auf dem Siegesplatz inmitten der Stadt Macerata den faschistischen Gruß zeigte.

Bei seiner Festnahme habe der Mann keinen Widerstand geleistet. Im Auto fanden die Carabinieri die vermeintliche Tatwaffe, eine Pistole.

7 Personen verletzt

7 Personen sind bei dem Angriff verletzt worden. Es handelt sich ausschließlich um Migranten. 5 von ihnen sind ins Krankenhaus gebracht worden, einer davon befindet sich im Operationssaal.

Zur Zeit sucht ein Polizeihubschrauber nach einem möglichen Komplizen.

dpa/stol/vs