Italien: Sohn erschießt Vater bei Wildschwein-Jagd

Die beiden Männer seien am Wochenende im süditalienischen Sicignano degli Alburni bei Salerno auf der Jagd gewesen.

Der 55 Jahre alte Vater habe in der Schusslinie des Sohnes gestanden, der den Vater, der in Büschen geraschelt habe, mit einem Wildschwein verwechselt habe. Der Schuss habe den Vater im Bauch getroffen, der Mann sei an Ort und Stelle gestorben. Beide seien in einer Gegend unterwegs gewesen, in der die Jagd eigentlich verboten sei, berichteten Medien weiter.

Immer wieder kommt es in Italien zu tödlichen Unfällen bei der Jagd. Die Tierschutzbeauftragte und Ex-Tourismusministerin Michela Vittoria Brambilla forderte ein „Ende des Wilden Westens in den Wäldern und auf den Feldern“.

dpa