Italien: Unwetter, Stürme und Schnee

Verschiedene italienische Regionen leiden in diesen Tagen unter schlimmen Unwettern. - Foto: Twitter

Unwetterwarnungen herrschen derzeit in Mittel- und Süditalien. Der Bürgermeister der Gemeinde Catanzaro, Sergio Abramo, hat in der Nacht auf die Dienstag beschlossen, die Schulen am Dienstag wegen heftiger Niederschläge und Schauer geschlossen zu halten.

Sturmfluten an den Küsten

Die Regionen Kampanien, Apulien, Basilikata, Kalabrien und Sizilien werden von heftigen Stürmen heimgesucht, an den Küsten werden Sturmfluten erwartet.

Am Sonntagabend hagelte und schneite es außerdem in der Hauptstadt Rom. Die Feuerwehr verzeichnet aufgrund dessen mindestens 90 Einsätze, nachdem viele Autos stecken blieben. In Palermo gab es zahlreiche Überschwemmungen und Bäume stürzten ein.

stol