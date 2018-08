Italien geht gegen private Strandbäder vor

Insgesamt wurden Strafen in Höhe von 170.000 Euro verhängt. „Einige der schönsten Strände des Landes seien “befreit„ worden“, hieß es. Wer in Italien ans Meer möchte, sucht oft vergeblich nach öffentlichen Stränden. Stattdessen wird der Besucher in den privat organisierten, illegalen Strandbädern zur Kasse gebeten.

Nach italienischem Gesetz sind Strände eigentlich Allgemeingut, der Zugang zur Uferlinie muss jedem möglich sein. Das wird in Realität allerdings oft missachtet.

dpa