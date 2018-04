Italienischer Motorradfahrer bei Unfall in Kärnten getötet

Laut Polizei prallte der Mann auf der Katschbergstraße (B99) bei Trebesing aus bisher unbekanntem Grund gegen eine Leitschiene und wurde in die Lieser geschleudert. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Motorradfahrer fuhr laut der Polizei Gmünd in einer Linkskurve in eine Leitschiene und wurde nach dem Aufprall in den Fluss katapultiert. Er trieb rund 3 Kilometer ab, bis er an einem Felsen hängen blieb.

Der Mann konnte mittels Hubschrauber zwar aus dem Wasser geborgen werden, für den Verletzten kam allerdings bereits jede Hilfe zu spät.

apa