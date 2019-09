Italiens Verfassungsgericht: Sterbehilfe in Ausnahmen straffrei

Hintergrund des Urteils der Verfassungsrichter ist der Prozess gegen den Sterbehilfe-Aktivisten und Ex-EU-Parlamentarier Marco Cappato (48). Er war im Februar 2018 vom Vorwurf freigesprochen worden, den Mailänder DJ Fabiano Antoniani, der nach einem Verkehrsunfall blind und querschnittsgelähmt war, zum Selbstmord angestiftet zu haben.

„Ich hielt es für meine Pflicht“

Cappato hatte den „DJ Fabo“ genannten Antoniani in die Schweiz begleitet, wo er nach Einnahme eines Medikamentencocktails am 27. Februar 2017 gestorben ist. Daraufhin wurde der Ex-Politiker der Radikalen Partei angezeigt. Das Schwurgericht in Mailand verwies den Fall aber an das Verfassungsgericht. Dieses setzte den Parlamentariern eine Frist bis Dienstag dieser Woche für eine neue gesetzliche Regelung – die ergebnislos verstrich. Cappato begrüßte die Entscheidung. „Von heute an sind wir in Italien alle freier, auch diejenigen, die nicht einverstanden sind. Ich habe Fabiano geholfen, weil ich es für meine Pflicht hielt“, sagte er laut Nachrichtenagentur Ansa. Das Gericht habe geklärt, dass es auch ein verfassungsmäßiges Recht seines Freundes war, nicht grausame Qualen leiden zu müssen.

Bischöfe protestieren

Die italienische Bischofskonferenz (CEI) erklärte sich besorgt. „Es besteht die Gefahr, eine Kultur des Todes zu fördern. Dabei sollten wir alles Erdenkliche zur Förderung einer lebensbejahenden Kultur unternehmen. Das Leben muss bis zum Ende geschützt werden“, sagte Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Leiter der vatikanischen Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen, im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Donnerstagsausgabe).

Die Gefahr sei, dass auch in Italien „Suizid-Kliniken“ nach Schweizer Vorbild entstehen, warnte Mario Adinolfi, Präsident der katholischen Bewegung „Popolo della Famiglia“ (Volk der Familie). „Wir werden dagegen Widerstand leisten“, sagte Adinolfi.

