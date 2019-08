Jesolo: Mann nach Sprung von Boot vermisst

Ein 23-jähriger Mann aus dem Senegal, der in Jesolo einer geregelten Arbeit nachging, verbrachte den Feiertag zusammen mit seinem Bruder und 3 weiteren Freunden am Meer. Auch eine Tretboot-Tour stand dabei auf dem Programm. Niemand ahnte, dass dieser kleine Ausflug in einer Tragödie enden würde.

Der junge Afrikaner sprang vom Tretboot aus ins Meer und tauchte einfach nicht wieder auf. Die Rettungskräfte wurden gegen 14.45 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehr, die Polizei, verschiedene Tauchtrupps und ein Rettungshubschrauber der Küstenwache suchten fieberhaft nach dem Vermissten. Bisher ohne Erfolg. Der Bruder und die Freunde werden psychologisch betreut.

Aus Respekt vor dem Vermissten und seinen Angehörigen hat die Stadt Jesolo eine für Freitag angesagte Feuershow abgesagt.

