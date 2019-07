Jugendfeuerwehr-Olympiade: Gold und Bronze für Südtirol

Die Jugendgruppe aus Pfalzen erreichte in ihrer Kategorie und in der Gesamtwertung den ausgezeichneten fünften Rang und damit Gold. Die Mädchengruppe Mauls-St. Andrä-Milland-Afers landete in ihrer Kategorie auf Rang 16 und freut sich über Bronze. In der Gesamtwertung reichte es für die Mädchen für Platz 45 bei 55 Gruppen.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Landesjugendreferent Peter Volgger. Offiziell bekannt werden die erzielten Ergebnisse erst am Samstagabend bei der großen Schlussfeier der 22. internationalen Jugendfeuerwehr-Begegnung. Am Sonntag kehren die Gruppen heim.

stol/fm