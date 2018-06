Junges Paar prallt mit Quad gegen Lkw – Mann auf der Stelle tot

Der 24-jährige Alessandro Grisenti und seine 22-jährige Freundin Alessia Rinner aus Baselga di Piné im Trentino unternahmen einen Ausflug mit dem Quad während des Urlaubes auf Santorin. Auf einer leichten Steigung der Fahrbahn geriet das Fahrzeug durch einen technischen Fehler oder einer falschen Lenkung auf die entgegengesetzte Fahrbahn – wo er gegen einen Lkw prallte.

Alessandro Grisenti war auf der Stelle tot, sein Leichnam wird am Mittwoch oder Donnerstag nach Italien gebracht. Alessia Rinner erlitt tiefe Schnitte und einen Knochenbruch, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurde in ein italienisches Krankenhaus außerhalb der Provinz gebracht.

