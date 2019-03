Kanada: Milliardenstrafe für Tabakkonzerne

Die 3 Zigaretten-Hersteller können das Urteil binnen einem Monat vor Kanadas Oberstem Gerichtshof anfechten. Sie waren 2015 nach einem jahrelangen Rechtsstreit zu Rekord-Entschädigungszahlungen in Höhe von 15,5 Milliarden kanadische Dollar (10,25 Milliarden Euro) an Raucher in Quebec verurteilt worden.

Die Unternehmen wurden für schuldig befunden, ihre Kunden nicht ausreichend vor den Gefahren des Rauches gewarnt zu haben. Medienberichten zufolge könnten sich die Entschädigungszahlungen samt Zinsen letztlich auf mehr als 17 Milliarden kanadische Dollar belaufen.

apa/ag.