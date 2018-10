Kein Ticket – Mann quetscht sich auf Güterzug

Der 38-Jährige gab anschließend an, dass er mit dem Güterzug zu einer Apotheke im mittelfränkischen Fürth fahren wollte, um dort ein Medikament zu kaufen, wie ein Bundespolizeisprecher am Montag sagte. Dass er sich mit der ungemütlichen Mitfahrgelegenheit in höchste Lebensgefahr gebracht hat, sei dem Nürnberger nicht bewusst gewesen.

Der gewählte Zug sei zudem nach Westen und nicht Richtung Nürnberg gefahren. Den Schwarzfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichung von Leistungen.

dpa