Keine Baby-Flugreisen in den ersten 3 Monaten

In den ersten 3 Monaten ihres Lebens sollten Babys am besten gar nicht fliegen. - Foto: shutterstock

In dieser Akklimatisierungs- oder Gewöhnungsphase sind Babys sehr empfindlich, sagt der Experte. Denn der Körper muss sich erst auf die völlig anderen Lebensverhältnisse außerhalb des Mutterleibs einstellen. Diese Umstellung passiert im Grundsatz zwar schon direkt nach der Geburt, sicher abgeschlossen ist sie aber erst nach etwa drei Monaten. „Solange ist das Kind in Stresssituationen immer – und ein Flug ist für ein Kind eine Stresssituation – gefährdeter als Erwachsene.“

Nach den ersten drei Monaten sind Baby-Flugreisen aus Ärztesicht vor allem für Familienbesuche erlaubt, so Kahl – unter der Voraussetzung, dass die Kinder gesund sind. „Sie dürfen also keine chronischen Krankheiten haben. Besonders bei Herzfehlern muss man da sehr vorsichtig sein.“ Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte kurz vor einer Flugreise mit dem Kind zum Arzt gehen.

Wie berichtet, war am Montag ein 2 Monate altes Mädchen auf einem Flug von Malaysia nach Australien gestorben.

dpa/stol