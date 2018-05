Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling wurde erstochen

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, so würden weiterhin Zeugen sowie die aus Tschetschenien stammenden Angehörigen der Siebenjährigen einvernommen und die sichergestellten Spuren ausgewertet, sagte Steirer. Ansonsten gab man sich vonseiten der Exekutive äußerst bedeckt: Aus kriminaltaktischen Gründen würden zu den derzeitigen Ermittlungen keine weiteren Angaben gemacht.

Noch am Samstagabend war es traurige Gewissheit geworden, dass es sich bei der in einem Müllcontainer in Wien-Döbling entdeckten Leiche um die sterblichen Überreste des vermissten Mädchens handelt. „Es ist die Siebenjährige. Das Mädchen ist identifiziert”, sagte die Sprecherin.

Das Kind war zuletzt am Freitag gegen 15.00 Uhr beim Spielen gesehen worden. Die Vermisstenanzeige wurde dann gegen 23.30 Uhr von einem Angehörigen auf einer Polizeidienststelle aufgegeben. Schon in der Nacht wurde nach dem Kind gesucht, unter anderem schon in den Kellern der in den 1920er-Jahren errichteten Wohnhausanlage. Die Exekutive plante in den Morgenstunden auch den Einsatz von Spürhunden.

Als dann am Samstagfrüh Mitarbeiter der MA48 beim Gemeindebau eintrafen, um die großen, schwarzen Container zu entleeren, kam es schließlich zu dem grausigen Fund. Mithilfe der Exekutivbeamten wurden die Behälter durchsucht, bis gegen 8.30 Uhr die in einem Müllsack verpackte Leiche zum Vorschein kam, sagte Steirer. Der unweit des Bundeskriminalamts gelegene Fundort wurde großräumig abgesperrt und von zahlreichen Einsatzkräften bis gegen Mittag gesichert.

apa