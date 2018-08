Kirche am Forum Romanum eingestürzt

„Die Italiener haben sich bereits daran gewöhnt, zuzuschauen, wie ihr historisches und künstlerisches Erbe behandelt wird. Das Gleiche gilt für die Infrastruktur. Es wird nicht mehr in die Erhaltung investiert,“ so Adriano La Regina

Das Dach der Kirche San Giuseppe dei Falegnami, die direkt am Forum Romanum und am Kapitol liegt, war am Donnerstag eingestürzt. Niemand wurde verletzt. Entgegen der ersten Angaben wurde der unter der Kirche liegende Mamertinischer Kerker, in dem die Apostel Petrus und Paulus einst gefangen gewesen sein sollen, nicht beschädigt.

Nach dem Einsturz des Kirchendachs hat indes die römische Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit aufgenommen. Geprüft wird eine mögliche Verantwortung für Mängel bei der Instandhaltung der Kirche aus dem 16. Jahrhundert, berichteten italienische Medien. Die Ermittler suchen nach den Gründen des Dacheinsturzes.

Die Kirche war erst vor zwei Jahren restauriert worden, berichtete Kardinal Francesco Coccopalmerio, der für die Kirche zuständig ist. „Die Renovierungsarbeiten waren sehr fürsorglich durchgeführt worden. Es gab keinerlei Signal, dass das Kirchendach einstürzen könnte. Wir sind dem Herr dankbar, dass niemand verletzt wurde”, sagte der Kardinal. Nachdem die Kunstwerke in der Kirche in Sicherheit gebracht wurden, wurde das Areal gesperrt. Das eingestürzte Dach muss bedeckt werden, da in den nächsten Tagen in Rom mit Regen gerechnet wird.

apa/dpa