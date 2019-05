Klein wie ein Apfel: Baby Saybie wog bei Geburt nur 245 Gramm

Vermutlich wurde die Öffentlichkeit deshalb auch erst jetzt über das nach Klinikangaben weltweit leichteste überlebende Frühchen informiert.

„Sie haben meinem Mann gesagt, dass wir eine Stunde mit ihr haben werden und dann würde sie sterben“, sagte Saybies Mutter in einem vom Krankenhaus veröffentlichten Video. „Das wurde zu zwei Stunden. Das wurde zu einem Tag. Das wurde zu einer Woche.“ Das Krankenhauspersonal bezeichnete das kleine Baby als „Wunder“.

Der Klinik bezieht sich mit ihren Rekordangaben zum weltweit leichtesten überlebenden Frühchen auf eine Liste der kleinsten Babys, die von der Universität im Bundesstaat Iowa geführt wird. Zum Minimalgewicht von Frühchen gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Das Guinness-Buch der Rekorde führt ein 2004 in Chicago geborenes Mädchen mit einem Gewicht von 260 Gramm als Rekordhalterin auf. Das Baby in San Diego war wegen Komplikationen während der Schwangerschaft nach nur 23 Wochen und drei Tagen im Mutterleib per Kaiserschnitt auf die Welt geholt worden. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen.

„Ich möchte, dass Baby Saybie weiß, wie stark sie ist“, sagte Krankenschwester Emma Wiest. „Wenn man da angefangen hat, wo sie angefangen hat, und sich so gut entwickelt, dann gibt es nichts, was sie nicht tun kann.“

dpa