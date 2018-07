Klimaanlage in Bus kaputt: 10 Kinder kollabieren

Die Reisegruppe mit mehr als 120 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren war am Montagabend in der Nähe von Wildeshausen unterwegs, als in dem Bus die Klimaanlage ausfiel. Der Reisebus musste daraufhin auf einem Rastplatz anhalten, die Feuerwehr wurde alarmiert. Rund 60 Einsatzkräfte seien mit etwa 25 Fahrzeugen an dem Großeinsatz beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. 126 Menschen wurden betreut.

Nach Angaben der Polizei vom Montag hatten zunächst etwa 20 Insassen aufgrund der Hitze mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Die alarmierten Rettungskräfte brachten dann zehn in ein Krankenhaus nach Oldenburg. Laut Feuerwehr war die Gruppe mit einem Doppeldeckerbus und 2 Transportern auf dem Rückweg von einem Tagesausflug in ein Zeltlager.

apa/dpa