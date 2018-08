Kommender Freitag als Turnschuh-Tag bei der Lufthansa

Piloten, Stewardessen und alle anderen Mitarbeiter des deutschen Luftfahrtkonzerns dürfen an diesem Tag zumindest an den Füßen die strenge Kleiderordnung ignorieren und in Turnschuhen zur Arbeit kommen, berichtet die „Bild am Sonntag“.

„In diesem Sommer läuft vieles nicht wie es sollte in unserer Branche“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr (51) dem Blatt. Damit verwies er unter anderem auf zahlreiche Flugverspätungen. Trotz der Schwierigkeiten gingen die Mitarbeiter „sehr oft die Extrameile“. Mit der einmaligen Aktion wolle man für die Mitarbeiter und Kunden ein Zeichen setzen.

apa/dpa