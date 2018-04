Krankenhaus-Präsidentin in Rom: Alles für Alfie Evans vorbereitet

„Es steht sowohl ein Flugzeug der italienischen Luftwaffe als auch das Ärzteteam bereit“, sagte Mariella Enoc am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Rom.

Alles hänge nun von den Richtern in Großbritannien ab, ob sie den fast zwei Jahre alten Jungen zur Behandlung nach Rom fliegen lassen. Die lebenserhaltenden Maßnahmen für Alfie waren am Montag abgestellt worden, der Junge atmete aber weitgehend selbstständig weiter.

Ärzte in Liverpool glauben nicht an Heilung

Die Ärzte im Kinderkrankenhaus Alder Hey in Liverpool halten lebenserhaltende Maßnahmen für sinnlos, weil das Gehirn des Kindes durch seine Krankheit fast vollständig zerstört sein soll. Britische Richter bestätigten diese Auffassung. Die Eltern wollen, dass ihr Kind in Rom behandelt wird.

„Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der Junge leidet oder nicht. Wir haben viele Kinder wie ihn“, sagte Enoc. „Wir müssen ihn im Krankenhaus sehen, um zu entscheiden, was wir für ihn tun können.“ Der Krankenhaus-Präsidentin war der Zugang zu Alfie in der Klinik in Liverpool verwehrt worden.

Ärzte des Bambino Gesù hätten den Jungen das letzte Mal im September gesehen. Obwohl die neurologische Krankheit, an der Alfie leidet, nicht klar diagnostiziert ist, sei man sich in Rom sicher, etwas für ihn tun zu können.

Das Kabinett in Rom segnete am Dienstag unterdessen einen Eilantrag des Innen- und des Außenministeriums ab, Alfie die italienische Staatsbürgerschaft zu geben. Die Regierung erhofft sich, damit den Transport von Alfie nach Italien zu ermöglichen.

