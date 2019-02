Kühtai: 27-Jähriger stirbt unter Lawine

Zwei tschechische Staatsbürger, einer 27, der andere 28 Jahre alt, stiegen mit Eiskletterausrüstung ausgestattet über die Nordwand zum Zwölgerkogel in Kühtai auf und über den Fußweg auf der Ostseite Richtung Speichersee Finstertal wieder ab. In weitere Folge gingen sie in sehr steilem Gelände dem See entlang in Richtung Staumauer, wobei sich aus bisher unbekannter Ursache um 15.30 Uhr eine Lawine löste.

Der 27-Jährige wurde von der Lawine erfasst und etwa 50 Meter mitgerissen. Sein Begleiter setzte sofort die Rettungskette in Gang, da jedoch keiner der beiden eine Lawinenausrüstung mitführten, konnte erst nach Eintreffen der Hubschrauberbesatzung mit der Suche begonnen werden. Von einem Lawinensuchhund wurde der Verschüttete schließlich gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden.

Wie berichtet, war am Samstag auch in den Ammergauer Alpen in unmittelbarer Grenznähe zu Nordtirol eine Lawine abgegangen. Ein 42-Jähriger aus Bayern starb, eine weitere Person, ein 43-jähriger Deutscher, galt am Sonntag weiter als vermisst. Nachdem die Suche nach ihm am späten Samstagabend vorübergehend eingestellt wurde, wurde diese am Sonntag wieder aufgenommen. Die Einsatzkräfte wiesen aber auch auf die erhebliche Gefahr hin, die mit der Suchaktion verbunden ist.

Der relevante Suchbereich befinde sich in einem sehr lawinengefährdeten Gebiet, weitere Lawinenabgänge seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Dennoch wurden acht Polizeibergführer der bayerischen Alpinen Einsatzgruppen und ein Alpinbeamter der österreichischen Polizei in Reutte in den Lawinenbereich geflogen. Nun gehe es darum, ausgesuchte Bereiche des Lawinenkegels mit Verschüttetensuchgeräten zu scannen. Die Einsatzkräfte hofften, auf diese Weise ein Signal vom Gerät des Vermissten auffangen zu können. Wie lange die Suche andauern wird, war vorerst offen.

