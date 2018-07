Laos: Tote und Hunderte Vermisste nach Dammbruch

Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu sei am Montagabend (Ortszeit) gebrochen und habe die Umgebung mit 5 Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur des autoritär regierten Landes am Dienstag.

Dabei habe es Todesopfer gegeben, hunderte weitere Menschen würden noch vermisst.

apa/afp