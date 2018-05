Latzfons: Lieferwagen landet in Wiese

Ein Lieferwagen der Firma Eismann war in Runggen in Richtung Fußballplatz unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und seitlich in einer Wiese liegen blieb.

Der einheimische Fahrer, er soll aus Tiers stammen, wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Klausen wurde er vom Rettungshubschrauber Pelikan 2 ins Brixner Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Latzfons und Klausen. Wie der Kommandant der FFW Latzfons im Gespräch mit STOL erklärte, ist die Bergung des Lieferwagens im Gange.

stol