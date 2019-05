Lehrerin soll für Liebhaber Pornos von Tochter gedreht haben

Die Frau und ihr Partner sitzen in U-Haft. - Foto: APA (Gindl)

Im Juli 2015 hatte der neue, in Wels lebende Partner von der Frau offenbar erstmals Aufnahmen vom Intimbereich der erst 10-Jährigen angefordert. Im Lauf der Jahre seien die Film-Aufträge an die im Bezirk Krems lebende Frau immer heftiger geworden, entnimmt Hubmer dem Akt. Die Lehrerin habe die Handlungen an dem schlafenden Mädchen vorgenommen und gefilmt.

Ende November 2018 wurde dann der Missbrauchsverdacht bekannt. Seitdem sitzen die Frau und der mutmaßliche Bestimmungstäter in Wels in U-Haft. Die Lehrerin wurde umgehend aus dem Schuldienst entlassen. Der Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 10 Jahre Haft.

apa