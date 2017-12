Leichen von Brandopfern in Einkaufszentrum entdeckt

Bislang hatten die Behörden nur den Fund einer Leiche bestätigt.

Sie gingen aber davon aus, dass die anderen Vermissten ebenfalls ums Leben gekommen waren.

Die Toten seien in der Nähe einer Treppe in der NCCC Mall in der südphilippinischen Stadt Davao gefunden worden.

Am Samstagmorgen war dort ein Brand ausgebrochen.

Insgesamt kamen 37 Menschen ums Leben.

Über die Brandursache gibt es bislang keine Informationen.

