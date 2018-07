Leichenfund in Nordtirol: Bekannter festgenommen

Im April war die Leiche in Fritzens gefunden worden. - Foto: APA

Der 74-Jährige, der laut Polizei nach seiner Festnahme geraume Zeit verhört wurde, habe gestanden, seinen Bekannten im Frühjahr 2016 getötet zu haben. Sowohl das Motiv als auch die näheren Tatumstände seien noch nicht gänzlich geklärt, hieß es.

Leiche bei Flurreinigungsarbeiten entdeckt

Die Leiche war am 30. April in der Nähe eines Fußballplatzes bei Flurreinigungsarbeiten entdeckt worden. Sie steckte in einem Plastiksack, der oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt war. Eine DNA-Analyse bestätige Wochen später, dass es sich bei dem Toten um einen seit Juli 2016 als abgängig gemeldeten Nordtiroler handelt.

Der Tatortgruppe sei es trotz der „schwierigen Bedingungen” - immerhin betrug die Liegezeit der Leiche rund 2 Jahre - gelungen, über 500 Spuren zu sichern und zu bearbeiten. 2 der biologischen Spuren hätten schließlich zum Beschuldigten geführt, hieß es.

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Der 74-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am vergangenen Freitag gegen 21.00 Uhr in Innsbruck festgenommen. Seit Montag befindet er sich in Untersuchungshaft.

apa