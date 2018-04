Lieferwagen rast in Toronto in Menschenmenge - 9 Tote

Wie viele der Verletzten möglicherweise in Lebensgefahr schwebten, sagte Yuen nicht.

Täter festgenommen

Der Täter ergriff zunächst die Flucht, wurde kurze Zeit später aber festgenommen. Weitere Verdächtige gebe es nicht, teilte die Polizei kurz nach der Festnahme mit. „Ich habe eine Waffe in meiner Tasche“, soll der mutmaßliche Täter den Beamten einem CTV-Bericht zufolge kurz vor seiner Festnahme, die dann aber offenbar ohne Schusswechsel stattfand, gedroht haben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei an einer großen Kreuzung im Stadtteil North York um 13.27 Uhr (Ortszeit, 19.27 Uhr MESZ). Die Gegend ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter – laut Augenzeugen und der Aufschrift nach ein Mietwagen – war einem Bericht des „Toronto Star“ zufolge von der Straße mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehweg gefahren.

Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Das Auto stand nach dem Vorfall mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg.

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. „Die Stadt ist momentan in sicheren Händen“, sagte Tory. Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. „Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten.“ Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

dpa