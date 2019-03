Ligurien: Über 2000 Hektar Fläche restlos ausgebrannt

Ein Großbrand hat eine Riesenfläche in Ligurien restlos abgebrannt. - Foto: APA/ANSA

In der Nacht auf Dienstag sei der Brand in Cogoleto in der Nähe von Genua entfacht, meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Rund 50 Familien mussten evakuiert werden, die Schulen im betroffenen Gebiet wurden geschlossen.

Die Flammen traten auch auf Straßen und die Autobahn über – der Abschnitt der A10 wurde zwischen Arenzano und Varazze in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Am Dienstagvormittag wurde die Fahrspur in Richtung Savona jedoch wieder für den Verkehr freigegeben. Verstärkt wurde der Brand durch den starken Wind, der bis zu 100 Stundenkilometer erreichte.

Man hoffe zwar, dass es keine vorsätzliche Handlung sei, erklärt Ratspräsident Giovanni Toti gegenüber Ansa, man befürchte es aber.

stol