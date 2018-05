Mailand: Frau von Ehemann erstochen

Die 34-jährige Frau wurde in Seregno in Brianza von ihrem Ehemann im Auto neben dem gemeinsamen Kind erstochen. Kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus von Monza erlag die Verletzte ihren schweren Verletzungen. Ihr 35-jähriger Mann stellte sich freiwillig den Carabinieri und gab die Tat zu. Sie sei aufgrund eines Streits im Auto entstanden, flüchtete anschließend zum Geständnis in die Kaserne der Carabinieri und ließ Mutter und Kind am Tatort zurück.

Das Paar befand sich, Aussagen des Mannes zufolge, bereits seit Längerem in einer Krise und hatte beschlossen, nicht mehr zusammenleben zu wollen. Die Ermittlungen sind noch am Laufen.

stol