Mailand: Mädchen rettet Schwester vor dem Tod

Das Unglück ereignete sich am Samstag in der via Ornato in Mailand, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Nachdem sich ein 3-jähriges Mädchen im Bad der Familienwohnung eingesperrt hatte, wollte es den Schlüssel in den Hof zu seiner 13-jährigen Schwester werfen. Dabei soll das Mädchen aus dem Fenster im 4. Stock gefallen sein. Die Schwester, die sich im Hof befand, konnte das Kleinkind jedoch noch im letzten Moment auffangen. Dadurch erlitt die 3-Jährige nur leichte Verletzungen.

Sie wurde von den Rettungskräften ins Mailänder Krankenhaus Niguarda gebracht.

stol/lcm