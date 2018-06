Mailand: Mann ersticht Partnerin

Nach einem Streit griff der 41-Jährige seine 49-jährige Partnerin vor einer Diskothek in Mailand mit einem Küchenmesser. Passanten alarmierten die Carabinieri und die Rettungssanitäter, so Ansa weiter. Durch mehrere Messerstiche in die Brust wurde die Frau jedoch so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus San Paolo verstarb.

Die Carabinieri haben den Mann festgenommen und mit den Ermittlungen begonnen.

stol