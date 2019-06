Mann bei Suche nach Brille vom Blitz erschlagen

#Maltempo: proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco in Lombardia. A Milano 70 quelli in atto, 27 a Bergamo. A Delebio (SO) permane l'evacuazione di 50 residenti nella fraz. Canago, a causa di una frana. Per un'altra frana, chiusa la SP29 tra Bormio e S. Caterina Valfurva