Mann erschießt in Kalabrien zwei Menschen

Aus bisher unbekanntem Motiv hatte der Mann in der Kleinstadt Nicotera mit einem Gewehr einen Mann getötet und eine Frau so schwer verletzt, dass sie kurz danach an ihren Verletzungen starb.

Im nahegelegenen Limbadi hatte der Schütze der Nachrichtenagentur Ansa zufolge zuvor bereits auf drei Personen gezielt und geschossen, die sich in einer Bar aufhielten. Sie seien verletzt worden.

Die Ermittler prüften mögliche Verbindungen zwischen dem Mann und seinen Opfern. „La Repubblica” zufolge gehen sie davon aus, dass die Taten geplant waren.

apa/dpa