Mann kommt von Weg ab und verunglückt tödlich

Der 67-Jährige aus Forlì war am Montag in Selva di Cadore, in der Provinz Belluno, zu einer Wanderung aufgebrochen. Als seine Frau ihn mehrere Stunden nicht telefonisch erreichen konnte, wurden die Rettungskräfte alarmiert, darunter auch der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin. Die Suchaktion dauerte bis Dienstagvormittag an.

Die Rettungskräfte konnten nur mehr den leblosen Körper des Mannes bergen. Ersten Einschätzungen zufolge, war er im Wald vom Weg abgekommen und in immer steileres Gelände geraten, wo er schließlich stürzte und tödlich verunglückte.

stol