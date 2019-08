Medizingeschichte geschrieben: 526 Zähne entfernt

Bei einer Untersuchung wurde dann eine tumorartige Wucherung festgestellt, in der härtere Strukturen verwachsen waren. „Der Tumor ist klar vom restlichen Knochen zu unterscheiden und etwa 4x3 Zentimeter groß, an der rechten Seite des Unterkiefers. Die Kollegen in der Histopathologie haben dann bei den Untersuchungen 526 Zähne in dem Tumor gefunden."

Nach Angaben der Ärzte war dieses der 1. Fall mit so vielen Zähnen. 2014 wurden ebenfalls in Indien einem Jugendlichen in Mumbai 232 Zähne entfernt.

stol