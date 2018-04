Mehr als 100 Tote durch gefährliches Lassafieber in Nigeria

Zudem gehe man von 1.781 vermuteten und 408 bestätigten Fällen innerhalb von zwei Monaten aus. Dieser Ausbruch in dem westafrikanischen Land sei „einer der schlimmsten in den vergangenen Jahren”, hieß es. MSF ist nach eigenen Angaben vor Ort und gibt unter anderem Mitarbeitern von Gesundheitseinrichtungen Training. Zwar gehe die Zahl der Erkrankten in Nigeria zurück, eine Entwarnung bedeute das jedoch nicht. Das Lassafieber hat sich auch im westafrikanischen Liberia ausgebreitet, mindestens zwölf Menschen sind dort seit Anfang des Jahres an der Viruserkrankung gestorben.

Lassa zählt wie Ebola und Dengue-Fieber zu den hämorrhagischen - mit Blutungen einhergehenden - Fiebern. Es wird vor allem durch Nahrungsmittel und Haushaltsgegenstände übertragen, die mit Urin und Kot von Ratten verseucht sind. Die Viruserkrankung ist zudem bei Kontakt mit den Ausscheidungen infizierter Personen hochansteckend. Das Fieber kommt in mehreren westafrikanischen Ländern fast jährlich vor.

