Die Wassermassen in Kenia rissen ganze Häuser mit. - Foto: APA (AFP)

Das Unglück habe sich am Mittwochabend am Solai-Staudamm nahe der Stadt Nakuru rund 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi ereignet, sagte der örtliche Polizeichef Gideon Kibunjah am Donnerstag.

Durch die Wassermassen seien ganze Häuser fortgespült worden.

apa/ag.