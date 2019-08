Mindestens 25 Tote bei Bootsunglücken vor den Philippinen

Mindestens 25 Menschen verloren in den Weiten des Meeres ihr Leben. - Foto: shutterstock

Die 3 holzverkleideten Auslegerboote waren nach Angaben der Küstenwache in einen Sturm geraten und gesunken. Die staatliche Nachrichtenagentur Philippine News Agency (PNA) veröffentlichte am Sonntag ein Foto, auf dem zu sehen war, wie Taucher 2 Leichen bargen.

In dem südostasiatischen Inselstaat kommt es immer wieder zu schweren Bootsunglücken, oft während Überfahrten zwischen kleineren Inseln. Besonders häufig treten die Unglücke in den Sommermonaten auf, in denen Stürme und Taifune durch die Region ziehen.

apa/dpa