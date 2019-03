Mindestens 4 Tote nach Gebäudeeinsturz in Indien

Mehr als 40 Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Ursache war zunächst unklar. Medienberichten zufolge hatten im Erdgeschoß bereits einige Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, obwohl der Komplex noch gebaut wurde.

Einstürze von Gebäuden sind in Indien keine Seltenheit. Grund sind oft Baufehler oder fehlende Sicherheitskontrollen. Erst in der vergangenen Woche war in der Metropole Mumbai eine Fußgängerbrücke eingestürzt.

apa/dpa