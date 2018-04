Mindestens 54 Kinder in Venezuela an Masern gestorben

In Venezuela gibt es einen massiven Masern-Ausbruch. (Symbolbild) - Foto: shutterstock

Betroffen sind demnach Kinder eines Ureinwohner-Stammes in einer abgelegenen Urwaldregion im Osten Venezuelas. In der Gegend im Bundesstaat Delta Amacuro gebe es keine Medikamente. „Es gibt nichts, was die Ärzte und Krankenschwestern tun können”, sagte ein Vertreter der Menschenrechtsorganisation.

Lateinamerika war 2016 für masernfrei erklärt worden. Im März meldete die panamerikanische Gesundheitsorganisation jedoch einen massiven Ausbruch in Venezuela. Eine weitere Masernwelle wurde in Brasilien gemeldet, alle Fälle wurden aus Venezuela ins Land gebracht.

Masern ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die vor allem Kinder betrifft. Mit einer Impfung kann der Krankheit vorgebeugt werden. Wegen der schweren wirtschaftlichen Krise infolge politischer Instabilität in Venezuela gibt es neben chronischem Lebensmittelmangel auch extreme Engpässe bei Medikamenten.

apa/ag,