Mit dem Taxi direkt auf die Schutzhütte

6 Gäste fuhr der Innsbrucker Taxifahrer am Mittwochabend den holprigen Fahrweg von Fiecht auf zirka 600 Metern Seehöhe direkt auf die Hütte auf 1953 Metern.

In rund einer Stunde erreichte der Mann mit seinen Fahrgästen das Ziel – nur leider war die Talfahrt nicht ganz so problemlos. Er landete versehentlich in einem Platz der Wildfütterung, was nicht unentdeckt blieb. Der dort zuständige Aufsichtsjäger war angesichts des ungebetenen Gastes nicht erfreut.

Das sich der Taxilenker mit seinem Fahrzeug nicht mehr selbst befreien konnte, musste ihn die Feuerwehr Vomp mit einem Traktor aus der Lage befreien.

Da der Taxifahrer in einem Naturschutzgebiet unterwegs war, droht ihm eine Geldstrafe – außerdem muss das Unternehmen die Bergung durch die Feuerwehr aus eigener Tasche bezahlen.

stol