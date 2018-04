Mitbegründer von legendärem Wüstenfestival „Burning Man“ gestorben

Das alternative Burning-Man-Festival hatte 1986 seinen Ursprung genommen, als Harvey zusammen mit einigen Freunden an einem Strand in San Francisco eine riesige Holzfigur verbrannte. Inzwischen zieht es alljährlich Zehntausende Menschen an. Die Teilnehmer errichten eine Stadt in der Black-Rock-Wüste in Nevada, es gibt Kunstaktionen und Konzerte. Am Ende des mehrtägigen Festivals wird immer noch eine riesige Holzfigur verbrannt.

Harvey sei „ein Visionär, ein Vordenker, ein Philosoph und ein leidenschaftlicher Fürsprecher für die Kultur und die Prinzipien“ des Festivals gewesen, erklärten die Veranstalter. „Die Welt hat einen großartigen Menschen verloren.“

apa/afp