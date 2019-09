Möglicherweise krebserregender Stoff in US-E-Zigaretten entdeckt

In E-Zigaretten und Kautabak in den USA haben Wissenschafter einen möglicherweise krebserregenden Geschmacksstoff entdeckt. - Foto: shutterstock

Der Stoff namens Pulegon sei in Produkten mit Minz- und Mentholgeschmack enthalten, berichteten die Wissenschafter um Sven-Eric Jordt von der Duke Universität (US-Staat North Carolina) im Fachjournal „Jama Internal Medicine“.

Als Geschmackszusatzstoff in Lebensmitteln habe die zuständige US-Behörde Pulegon bereits im vergangenen Jahr verboten, für E-Zigaretten und Kautabak sei die Chemikalie jedoch nicht reguliert.

Ob und falls ja in welchem Ausmaß diese Substanzen auch in Produkten auf dem europäischen Markt enthalten sind, sei nicht klar, sagte Michal Dobrajc vom deutschen Verband des eZigarettenhandels. „Als Branchenverband ist es uns nicht möglich, einen detaillierten Einblick in die Zusammensetzung der vielfältigen Liquids zu bekommen, da die einzelnen Rezepturen der Hersteller dem Geschäftsgeheimnis unterliegen.“ Die Verbandsmitglieder würden nun aber dahin gehend befragt.

apa/dpa