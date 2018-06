Mountainbiker stürzt im Trentino in Schlucht und stirbt

Der Unfall hat sich am Samstag Nachmittag ereignet, aber erst am Abend - nach der Vermisstenmeldung der Verwandten - wurde der Leichnam mit Hilfe einer Drohne der Feuerwehr im unwegsamen Gelände am Paganella-Hochplateau entdeckt und vom Bergrettungsdienst geborgen.

Beim Todesopfer handelt es sich laut der Nachrichtenagentur Ansa um Luigino Montibeller aus Grumo bei San Michele all'Adige. Auf seiner Runde mit dem Mountainbike soll der 50-Jährige bei Cavedago ein Landschaftsfoto geknipst und in den sozialen Medien gepostet haben, kurz bevor er beim Sturz in eine Schlucht zu Tode kam.

Die Familienangehörigen hatten am Samstag gegen 19 Uhr Alarm geschlagen, als der Mann nicht mehr am Handy geantwortet hat.

stol/ds