Mutter in 24 Stunden viermal betrunken am Steuer erwischt

Mittwochabend wurde die Oberösterreicherin in Leonding mit 1,4 Promille erwischt. Donnerstagfrüh saß sie erneut am Steuer, diesmal mit 0,74 Promille. Daraufhin nahm ihr die Polizei den Wagenschlüssel ab, gültigen Führerschein hatte die Lenkerin ohnehin keinen. Zu Mittag wurde die 31-Jährige, die mittlerweile auf ein anderes Auto umgestiegen war, in Traun erneut ertappt. Dieser Alkotest ergab 1,36 Promille. Wieder musste sie die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Frau wollte ihr Kind abholen

Weil die Frau den Beamten erzählt hatte, sie werde nun mit der Straßenbahn zum Kindergarten fahren, um ihr Kind abzuholen, machten sich die Polizisten ebenfalls auf den Weg dorthin - und prompt kam ihnen die notorische Alkolenkerin erneut motorisiert entgegen. Sie war wieder auf den Wagen vom Mittwoch umgestiegen, den sie mit einem Ersatzschlüssel in Betrieb genommen hatte. Ergebnis: 1,76 Promille, Ersatzschlüssel abgenommen. Die 31-Jährige behauptete bei sämtlichen Kontrollen am Donnerstag, sie habe zuletzt am Vortag etwas getrunken.

apa