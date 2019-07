Mutter mehrmals geschlagen: Mann festgenommen

Bereits in den vergangenen Monaten wurden die Ordnungskräfte zu 4 Einsätzen gerufen, weil es wiederholt Streit zwischen Mutter und Sohn gegeben haben soll. Die Ordnungshüter hatten der Mutter geraten sich an ein Zentrum gegen Gewalt zu wenden. Erst in den ersten Junitagen brachte die Mutter den Mut auf ihren Sohn anzuzeigen.

Dem 28-Jährigen wurde vom Gericht eine Zwangsmaßnahme zur Entfernung aus der Familienwohnung auferlegt, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der junge Mann wollte dies nicht auf sich sitzen lassen und kletterte noch am selben Tag die Hausmauer empor und versuchte über den Balkon in den 2. Stock des Hauses einzusteigen.

Wachsame Nachbarn haben daraufhin die Polizei alarmiert, der 28-Jährige wurde festgenommen. Er wurde in Trient ins Gefängnis gebracht und wegen Erpressung, Körperverletzung und schwerer Bedrohung angezeigt.

