Nach Malariatod der kleinen Sofia: Verfahren eingestellt

Wie berichtet, war die 4-Jährige Anfang September 2017 mit hohem Fieber ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient eingeliefert worden. Dort wurde sie umgehend in die Abteilung für tropische Krankheiten gebracht, wo bereits 2 Mädchen aus Burkina Faso behandelt wurden. Sie waren mit Malaria infiziert.

Der Gesundheitszustand von Sofia verschlechterte sich rapide, bis es schließlich starb - an Malaria. Seither beschäftigte die Behörden die Frage, wie das Mädchen sich anstecken konnte. Weder hatte es ein malariagefährdetes Gebiet bereist, noch wies es Mückenstiche auf. Und auch wenn: In Italien ist die Anopheles-Mücke, die diese Art von Malaria überträgt, nicht heimisch.

Infizierte Nadel

So kam schnell der Verdacht auf, dass sich das Mädchen möglicherweise im Krankenhaus infiziert hatte - immerhin starb es an genau der Malaria, an der die beiden afrikanischen Mädchen erkrankt waren. Während die beiden Mädchen sich jedoch wieder erholten, starb Sofia an der Krankheit.

Die Staatsanwaltschaft prüfte seitdem, ob die Krankheit über eine infizierte Nadel übertragen wurde, der Verdacht auf menschliches Versagen erhärtete sich zunehmend.

Krankenschwester im Visier

Der Chefermittler der Staatsanwaltschaft, Marco Gallina, erhob nach intensiven Ermittlungen schließlich eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen eine Person aus den Reihen des Klinikpersonals, genauer gesagt gegen eine Krankenschwester der pediatrischen Abteilung.

Die Anklage wurde nun aber wegen Mangels an Beweisen fallen gelassen, es konnte nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, ob sich nicht noch eine andere Krankenschwester bei Sofia befunden und einen fatalen Fehler begangen oder ob sich Sofia nicht doch bei den beiden an Malaria erkrankten Mädchen angesteckt habe.

